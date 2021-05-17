Более 130 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца
По состоянию на 1 мая 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 525,1 тысячи человек, по случаю потери кормильца –169,6 тысячи человек.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.
Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.
На 1 мая 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 150 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 653 тенге.