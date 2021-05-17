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    09:44, 17 Май 2021 | GMT +6

    Более 130 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по апрель 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 102,8 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 27,4 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

    По состоянию на 1 мая 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 525,1 тысячи человек, по случаю потери кормильца –169,6 тысячи человек.

    Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

    Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

    На 1 мая 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 150 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 653 тенге.


    Теги:
    Минтруда РК Общество Экономика
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