Более 130 лет предстоит провести за решеткой членам ОПГ «Четыре брата»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 130 лет предстоит провести за решеткой 23 членам ОПГ «Четыре брата» - рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов прошло в судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Резонансное дело ОПГ «Четыре брата», связанное с хищениями нефти с месторождений в Актюбинской области, вымогательством, рейдерством, незаконным хранением оружия, рассматривалось в актюбинском суде с декабря 2017 года. По многочисленным эпизодам проходило одновременно 26 человек. В ходе одного из заседаний водители нефтевозов рассказали как крали нефть с месторождений.



Отметим, что к делу также был причастен бывший заместитель начальника ДВД области Рахат Аханов, который был признан виновным и осужден.

Постановлением судебной коллегии приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области от 2 августа 2018 года в отношении 14 членов группы остался без изменений. Мурат Туржанов, Болатбек Бекетов и Нурлан Ногаев были приговорены к 8 годам лишения свободы, Нурлыбек Тонтаев и Кадржан Пангерейулы к 7 годам, Кайыркельды Изтурганов к 6 годам, Саясат Дусупов, Жандос Акмагамбетов, Нурболат Кайырбаев к 3 годам, Рахат Аханов к 5 годам 3 месяцам, Жангельды Утегенов к 3 годам 9 месяцам, Ербол Тектегулов к 4 годам 6 месяцам, Айбек Тлеугазиев к 4 годам 6 месяцам. Амандос Есенгалиев был освобожден в связи с амнистией.

Этот же приговор в отношении 12 членов группы был изменен решением судебной коллегии.

Главарю ОПГ Еркину Избасару путем частичного сложения наказаний было назначено 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности. В его действиях признан опасный рецидив преступлений. Приговором от 2 августа ему было назначено 12 лет лишения свободы.

Его помощнику Аухату Калиеву было назначено 14 лет лишения свободы, что увеличило предыдущий срок на 3 года. Калдымурату Картжан также увеличили срок, назначив 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Биржану Аманкулову определено 11 лет лишения свободы.

Адайбека Сарсенова приговорили к общественным работам, а затем освободили от наказания в связи с амнистией. Сергею Савченко также облегчили наказание, отменив ранее назначенное наказание и освободив из под стражи в связи с амнистией.

Наказание, назначенное Сулеймену Сугурбаеву, Жанату Тектегулову, Муханбету Шавлетову, Мурату Куанышеву, Руслану Дермуханову, Бекжану Култаеву по статье 197 УК РК в виде 2 лет лишения свободы заменено на 1 год 6 месяцев.

В остальной части приговор суда оставлен без изменений.