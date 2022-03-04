+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 130 казахстанцев вернулись в Нур-Султан на третьем репатриационном рейсе из Украины

4 Марта 2022 08:13
Поделиться:
Более 130 казахстанцев вернулись в Нур-Султан на третьем репатриационном рейсе из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Третий репатриационный рейс из города Катовице вылетевший в Казахстан с гражданами РК, эвакуированными из Украины, прибыл в Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах
Третий репатриационный рейс с гражданами РК вылетел из Украины Начался второй раунд переговоров России и Украины Генсек ООН высоко оценил вклад стран ЦА в реализацию Глобальной контртеррористической стратегии

Третий борт, направленный за гражданами Казахстана вылетел из Катовице в 21:55 часов по времени города Нур-Султана, в аэропорту столицы приземлился в 02:54. На нем прибыл 131 пассажир, 20 из них - дети.

Ранее сообщалось, что третий репатриационный рейс с гражданами РК вылетел из Украины.



Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Украина   #Авиация  
Поделиться:
Новости по теме
Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах
Третий репатриационный рейс с гражданами РК вылетел из Украины
Начался второй раунд переговоров России и Украины
Генсек ООН высоко оценил вклад стран ЦА в реализацию Глобальной контртеррористической стратегии
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
2 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
3 Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
4 Темиржан Абдрахманов назначен председателем правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
5 Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
6 Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
Читайте также
Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области
Глава МИД Казахстана принял участие в международной конференции по противодействию терроризму
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
Темиржан Абдрахманов назначен председателем правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив