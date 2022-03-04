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Более 130 казахстанцев вернулись в Нур-Султан на третьем репатриационном рейсе из Украины
4 Марта 2022 08:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Третий репатриационный рейс из города Катовице вылетевший в Казахстан с гражданами РК, эвакуированными из Украины, прибыл в Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».
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Третий борт, направленный за гражданами Казахстана вылетел из Катовице в 21:55 часов по времени города Нур-Султана, в аэропорту столицы приземлился в 02:54. На нем прибыл 131 пассажир, 20 из них - дети.
Ранее сообщалось, что третий репатриационный рейс с гражданами РК вылетел из Украины.
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