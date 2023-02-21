Более 130 казахстанцев с КВИ находятся в стационарах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 21 февраля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 641 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 476 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 165 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1 510 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Как сообщалось ранее, за сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания коронавирусом. Один человек заболел ковидной пневмонией.