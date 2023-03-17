Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Более 130 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах

17 Марта 2023, 10:15
Более 130 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 17 марта лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 832 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 656 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 176 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 696 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 101 человек.


Новости по теме
12 реабилитационных центров построят в Казахстане
Уникальную операцию «хрустальному» ребенку провели в Алматы
Как будет функционировать новый реабилитационный центр для детей-инвалидов в Костанае
Теги:
Читайте также
12 реабилитационных центров построят в Казахстане
Уникальную операцию «хрустальному» ребенку провели в Алматы
Женис Касымбек посетил кабинет поддержки инклюзии для детей с аутизмом
Как будет функционировать новый реабилитационный центр для детей-инвалидов в Костанае
81 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Около 7 тысяч воспитанников кокшетауских детсадов остались без медицинского профосмотра
Столичные поликлиники задолжали аутсорсерам за несколько лет
Врач из Алматы спас женщину с сердечным приступом на борту самолета
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката

Лента новостей