Более 130 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 17 марта лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 832 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 656 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 176 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 696 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 101 человек.