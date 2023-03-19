Более 130 избирательных участков работают в Улытауской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Улытауской области принимают активное участие в голосовании на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители региона с раннего утра спешили проголосовать. Даже молодожены, несмотря на то, что сегодня у них свадьба, после росписи, сразу пришли на свой избирательный участок.

«Прямо с ЗАГСа приехали на свой избирательный участок, чтобы проголосовать. Такое решение приняли совместно с супругой. Счастливы, что день свадьбы совпал с одним из главных событий для всей страны», - говорят молодожены.









В Улытауской области проживает около 230 тысяч жителей, из которых более 141 тысячи человек обладают активным избирательским правом. На этот раз в двух районах и трех городах области действуют 134 избирательных участка.





В регионе насчитывается около 500 человек с ограниченными возможностями. Для них на избирательных участках установлены специальные пандусы и кабины. Для людей с нарушениями зрения – тактильные указатели. В день выборов граждан с ограниченными возможностями доставляет на избирательные участки инватакси. Для всех пассажиров областного центра сегодня проезд в общественном транспорте также бесплатный. Со слов представителей областной избирательной комиссии, на всех избирательных участках в регионе не произошло ни одной внештатной ситуации.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.