+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 21 °С
USD 402.72 EUR 451.57
RUB 5.81 CNY 56.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 130 инфраструктурных проектов реализуются в столице в рамках ДКЗ – Кульгинов

22 Июня 2020 21:18
Поделиться:
Более 130 инфраструктурных проектов реализуются в столице в рамках ДКЗ – Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана в рамках проекта «Дорожная карта занятости – 2020-2021» (ДКЗ) акиматом города реализуются свыше 130 проектов, в том числе строительство дорог, школ, поликлиник, детских площадок, скверов и спортивно-культурных объектов, сообщил на своей странице в Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

Новости по теме
Более 700 рабочих мест создано в Шахтинске в рамках Дорожной карты занятости
Более 224 тысяч казахстанцев стали  участниками госпрограммы «Еңбек» ДКЗ: более 300 человек трудоустроено в Сатпаеве Столичный Центр занятости переходит на онлайн-режим

«Сегодня в онлайн-режиме обсудили ряд вопросов. По программе «Дорожная карта занятости» создадим 15 тыс. рабочих мест. Трудоустраиваем в первую очередь через Центр занятости. В период пандемии и карантина, когда приостанавливается деятельность ряда предприятий, создание новых рабочих мест является существенной поддержкой как для горожан, так и экономики города. По программе ДКЗ уже трудоустроили свыше 3 600 жителей», – отметил А. Кульгинов.

Он напомнил, что в текущем году в столице будут построены и отремонтированы 150 улиц, 100 из них – в жилых массивах, порядка 150 дворов, 50 скверов, приведен в порядок ряд спортивно-культурных объектов, в частности дворец «Жастар», стадион им. К. Мунайтпасова. «Также через программу ДКЗ построим и отремонтируем ряд школ, поликлиник, реабилитационных центров и других соцобъектов. Программа существенно помогла в проведении реконструкции русла реки Есиль, это позволяет избежать подтопления города и частного сектора», – подчеркнул Кульгинов.




Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Занятость - 2020  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив