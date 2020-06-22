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вчера 22:30
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Более 130 инфраструктурных проектов реализуются в столице в рамках ДКЗ – Кульгинов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана в рамках проекта «Дорожная карта занятости – 2020-2021» (ДКЗ) акиматом города реализуются свыше 130 проектов, в том числе строительство дорог, школ, поликлиник, детских площадок, скверов и спортивно-культурных объектов, сообщил на своей странице в Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.
«Сегодня в онлайн-режиме обсудили ряд вопросов. По программе «Дорожная карта занятости» создадим 15 тыс. рабочих мест. Трудоустраиваем в первую очередь через Центр занятости. В период пандемии и карантина, когда приостанавливается деятельность ряда предприятий, создание новых рабочих мест является существенной поддержкой как для горожан, так и экономики города. По программе ДКЗ уже трудоустроили свыше 3 600 жителей», – отметил А. Кульгинов.
Он напомнил, что в текущем году в столице будут построены и отремонтированы 150 улиц, 100 из них – в жилых массивах, порядка 150 дворов, 50 скверов, приведен в порядок ряд спортивно-культурных объектов, в частности дворец «Жастар», стадион им. К. Мунайтпасова. «Также через программу ДКЗ построим и отремонтируем ряд школ, поликлиник, реабилитационных центров и других соцобъектов. Программа существенно помогла в проведении реконструкции русла реки Есиль, это позволяет избежать подтопления города и частного сектора», – подчеркнул Кульгинов.
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