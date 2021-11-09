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Более 130 гуляющих по ночам детей за каникулы выявили в СКО

9 Ноября 2021 01:33
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Более 130 гуляющих по ночам детей за каникулы выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение школьных каникул проводили профилактические рейды по улицам и развлекательным заведениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, за неделю выявили 228 административных нарушений. Больше всего – 133 из 228 – фактов нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения взрослых.

В ночь с субботы на воскресенье в центре Петропавловска полицейские остановили 12-летнего мальчика. По его словам, он направлялся к друзьям, чтобы вместе с ними пойти за фастфудом. Мальчика полицейские отвезли домой и передали родителям. Выписали им предупреждение и провели основательную профилактическую беседу.

За три с половиной часа рейда в эту ночь ювенальные полицейские выявили пять несовершеннолетних любителей одиночных ночных прогулок. По каждому факту был составлен административный протокол.

Зарегистрировали за неделю 42 факта неисполнения обязанностей родителей по воспитанию несовершеннолетних детей, поставили на учет 29 несовершеннолетних и 28 неблагополучных семей.

С начала года ювенальные полицейские провели по области 826 рейдов, 54 локальные отработки, шесть оперативно-профилактических мероприятий и акций. Выявили и поставили на учет 290 неблагополучных семей. Состоят на учете 347 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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