Более 130 гидротехнических сооружений пройдут многофакторное обследование
Министерство водных ресурсов и ирригации проводит многофакторное обследование 134-х гидротехнических сооружений. В общей сложности до конца 2028 года планируется обследовать 557 сооружений, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- Многофакторное обследование позволяет определить техническое состояние объекта и его оборудования, объем и виды требуемых ремонтных работ, - пояснили в Минводы.
В прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации провело многофакторные обследования на 84-х объектах в 14 областях Казахстана. Это больше, чем планировалось изначально.
- Согласно новому Водному кодексу, собственники гидротехнических сооружений должны каждые пять лет проводить многофакторные обследования принадлежащих им объектов. По итогам обследования составляется декларация безопасности, которую нужно зарегистрировать в бассейновой водной инспекции, – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.