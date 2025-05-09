Более 130 гидротехнических сооружений пройдут многофакторное обследование

- Многофакторное обследование позволяет определить техническое состояние объекта и его оборудования, объем и виды требуемых ремонтных работ, - пояснили в Минводы.

В прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации провело многофакторные обследования на 84-х объектах в 14 областях Казахстана. Это больше, чем планировалось изначально.