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    12:16, 09 Май 2025 | GMT +5

    Более 130 гидротехнических сооружений пройдут многофакторное обследование

    Министерство водных ресурсов и ирригации проводит многофакторное обследование 134-х гидротехнических сооружений. В общей сложности до конца 2028 года планируется обследовать 557 сооружений, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Капшагайское водохранилище
    Фото: Минводы

    - Многофакторное обследование позволяет определить техническое состояние объекта и его оборудования, объем и виды требуемых ремонтных работ, - пояснили в Минводы.

    В прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации провело многофакторные обследования на 84-х объектах в 14 областях Казахстана. Это больше, чем планировалось изначально.

    - Согласно новому Водному кодексу, собственники гидротехнических сооружений должны каждые пять лет проводить многофакторные обследования принадлежащих им объектов. По итогам обследования составляется декларация безопасности, которую нужно зарегистрировать в бассейновой водной инспекции, – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Регионы Водохранилище
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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