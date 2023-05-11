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Более 130 фактов нарушений трудового законодательства выявлено в «Озенмунайгаз»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 15:33
Более 130 фактов нарушений трудового законодательства выявлено в «Озенмунайгаз» Фото: shutterstock.com

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Государственными инспекторами труда было зафиксировано более 130 фактов нарушений трудового законодательства в АО «Озенмунайгаз» и подрядных организациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал, посвященный деятельности мобильной рабочей группы КМГ в г. Жанаозен.

На сегодня по результатам опросов сотрудников АО «Озенмунайгаз» рабочей группой проанализировано 2150 обращений, которые разделены на 5 основных категорий: 1) производство/закупки/снабжение, 2) человеческие ресурсы, 3) социальные вопросы, 4) охрана труда, 5) прочее.

Важным результатом работы группы стало выявление фактов недоработок по путевым листам в транспортных структурных подразделениях. Для решения данных проблем планируется выработка системных мер по контролю за эффективным использованием собственного транспорта и спецтехники.

Рабочей группой также планируется улучшение процесса подземного ремонта скважин. В рамках этой работы осуществляется детальный анализ процесса ремонта скважин с использованием первичных журналов, датчиков нагрузки на крюк и видеоматериалов.

Группой выявлены факты нарушений при трудоустройстве в штат ОМГ, в частности, с использованием возможных фиктивных сертификатов, свидетельств об обучении в местных учебных заведениях. Материалы по данному вопросу были направлены в прокуратуру г.Жанаозена.

Также в рамках проверки найма персонала по узким специальностям выявлено, что из принятых 238 человек около 50 работников трудоустроены не по профессии, либо в впоследствии были переведены на другие должности.

Кроме того, отмечается, что состав рабочей группы КМГ в Жанаозене пополнен экспертами в области промышленной безопасности, экологии и СЭС. Речь идет о сотрудниках комитета промышленной безопасности МЧС РК, Комитета экологического регулирования и контроля МЭиПР РК, а также комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. Эксперты будут проводить проверку в зависимости от направления, на котором они специализируются.


КазМунайГаз   Права человека   Минтруда РК   Мангистауская область   Нефть  
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