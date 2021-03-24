Более 130 человек эвакуировали из многоэтажки в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске при ликвидации пожара спасли двух человек и эвакуировали 132 человека, в том числе 25 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома, в бывшем общежитии.

«Первые подразделения службы пожаротушения прибыли на место ЧС через три минуты. По лестничному маршу с помощью спасательных капюшонов вывели двух человек. Эвакуировали 132 человека. В ликвидации пожара принимали участие 31 сотрудник и 9 единиц техники службы пожаротушения. Площадь пожара - 20 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются», - прокомментировали в пресс-службе.