РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:03, 23 Март 2021 | GMT +6

    Более 130 человек эвакуировали из многоэтажки в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске при ликвидации пожара спасли двух человек и эвакуировали 132 человека, в том числе 25 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома, в бывшем общежитии.

    «Первые подразделения службы пожаротушения прибыли на место ЧС через три минуты. По лестничному маршу с помощью спасательных капюшонов вывели двух человек. Эвакуировали 132 человека. В ликвидации пожара принимали участие 31 сотрудник и 9 единиц техники службы пожаротушения. Площадь пожара - 20 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются», - прокомментировали в пресс-службе.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Другие государственные органы Главная Общество Происшествия
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!