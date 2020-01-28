Более 13 тысяч жителей Нур-Султана поддержали челлендж #БiзБіргеміз
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель штаба волонтеров столицы Чингиз Тлеулин рассказал об активной молодежи, которая оказывает помощь городу в уборке снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
«Столичный волонтерский штаб запустил челлендж «Біз біргеміз». В рамках этого проекта оказана помощь более 100 жителям городских окраин. Нашу инициативу поддержали свыше 13 тысяч человек. Необходимо отметить, что челлендж «Біз біргеміз» дал мощный импульс развитию волонтерского движения в республике»,- сообщил Чингиз Тлеулин.
По его словам, к движению «Біз біргеміз» подключились все молодежные объединения, некоторые организации и вузы города: РОО «Альянс студентов Казахстана», РОО детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз», ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана», «Медицинский университет Астана», сотрудники Управления архитектуры и градостроительства, МК «Жас Отан».
Напомним, после обильных снегопадов, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять в круглосуточном режиме, столичная молодёжь организовала марафон по уборке снега, который поддержали по всей стране. Поддержку челленджу выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав его «уместной инициативой в Год волонтера».
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