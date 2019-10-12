Более 13 тысяч саженцев высадили в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжаются общереспубликанские экологические акции по посадке зеленых насаждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Старт широкомасштабному мероприятию «#Birge #JasylQazaqstan» дан сегодня в Атбасаре с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. В своем приветственном слове руководитель региона отметил важность мероприятия, направленного на сохранение экологической культуры.

«Одна из главных задач государства – рациональное использование имеющихся ресурсов не только в интересах человека, но и земли. Сегодня по всей республике проводится акция озеленения, ставшая уже традицией. Хочется выразить слова благодарности всем акмолинцам, не оставшимся в стороне», - отметил Ермек Маржикпаев.





Экологический десант охватил все регионы Акмолинской области. В Кокшетау в новом микрорайоне Сарыарка, который в будушем станет визитной карточкой обласного центра, и при въезде в город у стелы «Көкшенің ерке самалы» высажено более 400 молодых сосен и ясеней.

Активными участниками акции стали представители общественных советов, лидеры общественных объединений, Ассамблеи народа Казахстана, неправительственных органов и неравнодушные горожане.

«Сажая деревья, мы надеемся, что зеленые насаждения будут много лет радовать жителей, создавая уютную атмосферу. Мы хотим, чтобы наша область была самой озелененной», - сообщила руководитель единой детско-юношеской организации «Жас Улан» Мансия Есекеева.





Всего в экологической акции «#Birge #JasylQazaqstan» приняло участие более 7 тысяч человек и высажено 13 860 деревьев и кустарников разных пород.

Напомним, что 3 октября во всех школах страны проведен экологический час, в рамках которого министры, акимы и видные общественные деятели рассказывали ученикам о бережном отношении и сохранении природных ресурсов. Школьниками Акмолинской области в этот день было высажено более 10 тысяч саженцев.



