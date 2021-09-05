РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:03, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 13 тысяч нарушений ПДД: в Костанайской области подвели итоги «Безопасной дороги»

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За 50 дней в Костанайской области полиция выявила более 13 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подведены итоги ОПМ «Безопасная дорога», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    За 50 дней сотрудниками полиции выявлено более 13 тысяч правонарушений.

    Задержано 13 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

    «В поселке Боровское Мендыкаринского района полицейскими была остановлена автомашина «ВАЗ 2131» под управлением 38-летнего водителя, который управлял автомобилем будучи лишенным права управления. Согласно медицинского заключения мужчина был в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК», - привели в пример в полиции.

    В период проведения профилактического мероприятия сотрудники полиции большое внимание уделяли выявлению грубых нарушений ПДД. За это время было выявлено: 1396 нарушений скоростного режима, 1886 водителей привлечено к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, 465 нарушений правил перевозки детей, в том числе без детского удерживающего устройства, 658 водителей привлечены к ответственности за пользование сотовым телефоном, 20 водителей привлечены к ответственности за управление, будучи лишенными права управления.

    «С начала ОПМ к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено 1461 пешеходов. За различные нарушения ПДД водворено на штрафную стоянку водворено 476 автомобилей, в том числе 257 автомобилей, стоящих на учете в других государствах. За этот период в области совершено 42 ДТП, в которых 12 человек погибли и 44 человека получили телесные повреждения», - подытожили в департаменте полиции.


    Теги:
    МВД РК Дороги Костанайская область Транспорт Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!