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Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов ЗКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Марта 2023, 21:40
Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов ЗКО Фото: ДЧС ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Масштабное мероприятие по предупреждению паводков проводится на территории Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.

Вывозится скопившийся снег с улиц и придворовых территорий, создаются условия для движения талой воды по каналам.

На территории области очищено 74,2 км арычной системы и 27,5 км каналов, вывезено 13200 м3 снега, скошено камыша на площади 1275 м2, в ходе ледобурных работ выполнено 1340 выемок.

Всего в работах в течение всего месячника будет задействовано более 300 единиц техники и более 8 тысяч человек - подразделения МЧС по ЗКО, местные исполнительные органы, коммунальные службы, подразделение Национальной гвардии воинской части 5517, волонтеры, местные жители.

Жителей населенных пунктов ЗКО также приглашают принять активное участие в проводимых противопаводковых мероприятиях.


Западно-Казахстанская область   Паводок   МЧС  
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