Более 13 тысяч казахстанцев с «красным» статусом выявил Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 тысячи посетителей с «красным» и «желтым» статусами выявил Ashyq по Казахстану. Об этом сообщил министр здравоохранения РК.

«По Ashyq уже выявлено более 23 тысячи посетителей с «красным» и «желтым» статусами, из них 13 516 больных с положительным результатом ПЦР теста и 9 688 контактных лиц», - сообщил Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

Министр напомнил, что вчера решением Межведомственной комиссией утверждены дополнительные ограничительные меры в регионах, которые вступят в силу со 2 августа.

«Будет приостановлена деятельность: всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения. Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий

Сохранена дистанционная форма работы для 80% сотрудников государственных органов, офисов, Национальных компаний и иных организаций за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев», - напомнил А. Цой.

Допускается вне «Ashyq»:

1) проведение строительных работ;

2) деятельность промышленных предприятий;

3) оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и так далее), цветочных магазинов, фотосалонов;

4) деятельность туркомпаний, отдельные виды деятельности в бизнес центрах: (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.);

5) деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.



