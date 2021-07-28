Более 13 тысяч казахстанцев с «красным» статусом выявил Ashyq
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 тысячи посетителей с «красным» и «желтым» статусами выявил Ashyq по Казахстану. Об этом сообщил министр здравоохранения РК.
«По Ashyq уже выявлено более 23 тысячи посетителей с «красным» и «желтым» статусами, из них 13 516 больных с положительным результатом ПЦР теста и 9 688 контактных лиц», - сообщил Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.
Министр напомнил, что вчера решением Межведомственной комиссией утверждены дополнительные ограничительные меры в регионах, которые вступят в силу со 2 августа.
«Будет приостановлена деятельность: всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения. Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий
Сохранена дистанционная форма работы для 80% сотрудников государственных органов, офисов, Национальных компаний и иных организаций за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев», - напомнил А. Цой.
Допускается вне «Ashyq»:
1) проведение строительных работ;
2) деятельность промышленных предприятий;
3) оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и так далее), цветочных магазинов, фотосалонов;
4) деятельность туркомпаний, отдельные виды деятельности в бизнес центрах: (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.);
5) деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.
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