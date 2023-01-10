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Более 13 тысяч иностранцев постоянно проживают в Астане

10 Января 2023, 13:13
Более 13 тысяч иностранцев постоянно проживают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане постоянно зарегистрировано 13 668 иностранцев, в том числе около 6 тысяч этнических казахов. Об этом сообщили в управлении миграционной службы департамента полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С ходатайством о выдаче разрешения на постоянное жительство в Республике Казахстан обратились 1 956 иностранцев. В столице постоянно зарегистрировано 13 668 иностранцев, в том числе около 6 тысяч этнических казахов и 361 лиц без гражданства», - сообщила заместитель начальника управления миграционной службы ДП Астаны Анар Жомартова в ходе брифинга.

Как проинформировала она, в 2022 году по вопросам документирования обратились более 243 тысяч граждан РК, 3 тысячи иностранцев, постоянно зарегистрированные на территории столицы.

«За нарушения Правил регистрации и документирования привлечены по статье 492, 493 КоАП к административной ответственности 4 560 граждан, в 2021 году были привлечены 4277 человек. Выдано 11 тысяч трудовых разрешений, около 8 тысяч приглашений на въезд в РК, более 6 тысяч выездных виз, сформировано – 195 тысяч ИИН», - привела данные спикер.

Ранее сообщалось, что в казахстанское гражданство в Астане был принят 1 281 человек.


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