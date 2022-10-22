Более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 октября 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 13 362 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 101,2 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (68,7%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 10% – из КНР, 7,9% – из Туркменистана, 4,6% – из Монголии и 8,8% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (29,9%), Мангистауской (16,7%), Туркестанской (9%), и Жамбылской (6,5%) областях, а также в городах Астана (7,8%), Шымкент (7,3%) и Алматы (5,8%).

По состоянию на 1 октября текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,7%, 27,5% человек моложе трудоспособного и 13,7% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 13,2% имеют высшее образование, 38,9% среднее специальное образование, 46% общее среднее образование и 1,8% не имеют образования.





Фото: gov.kz



