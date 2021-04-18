Более 13 тысяч человек привилось от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 1106 жителей Атырауской области привились от коронавирусной инфекции за сутки. Всего количество получивших вакцину от КВИ достигло 13 435 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным за последние сутки первый компонент вакцины «Спутник V» получили 1106 человек. Из них - 27 медицинских работников, 38 - педагогов, 26 - полицейских, 5 - студентов, 39 - сотрудников правоохранительных органов, 11 - госслужащих, 22 - человека с хроническими заболеваниями, 938 - местных жителей.

В период с 1 февраля по 16 апреля первым компонентом «Спутник V» вакцинировано 13435 человек. Вторым компонентом привито 3291 человек. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Ранее о загруженности инфекционных стационаров больными COVID-19 рассказали в Атырауской области.