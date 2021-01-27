Более 13 тысяч человек прибыли без ПЦР-теста в Алматы с начала пандемии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии более 13 тысяч человек прибыли без ПЦР-теста в Алматы из за рубежа. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обычно 90% граждан, которые приезжают из другого государства проходят зеленый коридор как положено со справкой на руках, где имеют результат ПЦР-теста с отрицательным результатом. Определенная часть старается на этом сэкономить и приезжает без наличия ПЦР-справки. С начала пандемии более 13 тысяч человек прибыли без ПЦР-теста в Алматы из-за рубежа. У 85 граждан, прилетевших из-за рубежа, выявлен положительный результат ПЦР-теста», - рассказал Жандарбек Бекшин.

Кроме того, главный санврач города отметил, что прибывшим без ПЦР-теста гражданам государство предоставляет бесплатное медицинское обследование.

«Такие люди, прибывшие без справки с отрицательным результатом от коронавируса, подвергают других людей большой опасности. И таким гражданам государство предоставляет бесплатное тестирование, питание, транспорт. Один ПЦР тест сейчас стоит 8 тысяч 25 тенге, 6 тысяч тенге это - проживание. Питание, проезд - это еще 4 с половиной тысяча. Отсюда можно посчитать, сколько тратится государством на одного человека. Не каждая страна может предоставить такие льготы и заботу своим гражданам», -отметил он.

«Мы не можем оставлять своих граждан за рубежом. Может, среди них люди, которые по той или иной причине остались без денег. По прибытии без справок на Родину они обследуются по госзаказу лаборатории национального центра экспертизы», - добавил Жандарбек Бекшин.

Напомним, главный санитарный врач города сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной.