Более 13 тысяч бесплатных операций за год сделали в Карагандинской областной больнице

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошлый год врачи Карагандинской областной клинической больницы провели 3841 плановую и 9211 экстренных операций. Все они для пациентов были бесплатными. Плановая помощь оказана в рамках ОСМС, а экстренная – по гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В числе самых распространенных были оперативные вмешательства по удалению грыжи, доброкачественных образований на щитовидной железе, лапароскопическому удалению желчного пузыря, лапароскопической аппендэктомии, операции на конечностях, лёгких и бронхах, органах малого таза, стентирование мочеточника.

«В числе операций, которые выполняются в рамках ОСМС, лапароскопические операции на почках, селезёнке, печени и желчевыводящих путях, реконструктивные операции на желудке, бариатрические операции (при ожирении). Экстренная помощь, в том числе операции, входит в ГОБМП и оказывается бесплатно вне зависимости от статуса. Когда пациент нуждается в экстренной или неотложной помощи, конечно, никто не смотрит на статус пациента. Главная задача врачей – устранить угрозу здоровью или жизни пациента», – добавил заместитель директора ОКБ по хирургии Борис Цхай.

Стоит отметить, что экстренная медпомощь оказывается при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью и устранения угрозы жизни.

Неотложная медпомощь оказывается при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента.