РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:51, 28 Март 2022 | GMT +6

    Более 13 тысяч бесплатных операций за год сделали в Карагандинской областной больнице

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошлый год врачи Карагандинской областной клинической больницы провели 3841 плановую и 9211 экстренных операций. Все они для пациентов были бесплатными. Плановая помощь оказана в рамках ОСМС, а экстренная – по гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В числе самых распространенных были оперативные вмешательства по удалению грыжи, доброкачественных образований на щитовидной железе, лапароскопическому удалению желчного пузыря, лапароскопической аппендэктомии, операции на конечностях, лёгких и бронхах, органах малого таза, стентирование мочеточника.

    «В числе операций, которые выполняются в рамках ОСМС, лапароскопические операции на почках, селезёнке, печени и желчевыводящих путях, реконструктивные операции на желудке, бариатрические операции (при ожирении). Экстренная помощь, в том числе операции, входит в ГОБМП и оказывается бесплатно вне зависимости от статуса. Когда пациент нуждается в экстренной или неотложной помощи, конечно, никто не смотрит на статус пациента. Главная задача врачей – устранить угрозу здоровью или жизни пациента», – добавил заместитель директора ОКБ по хирургии Борис Цхай.

    Стоит отметить, что экстренная медпомощь оказывается при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью и устранения угрозы жизни.

    Неотложная медпомощь оказывается при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Карагандинская область Медстрахование
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!