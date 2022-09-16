Более 13 тыс. жалоб от казахстанцев поступило в Фонд социального медстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 7 месяцев текущего года в Фонд социального медицинского страхования поступило более 13 тыс. жалоб. Годом ранее за аналогичный период поступило 8,5 тыс. жалоб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рост жалоб, как показал анализ, означает, что люди стали больше узнавать о возможностях системы защиты своих прав через Фонд. В настоящее время в Фонде функционирует информационная система, в которой главные врачи больниц и поликлиник могут видеть обращения и жалобы заявителей.

«Они должны не только видеть картину происходящего, но и принимать системные меры, чтобы не допускать подобных случаев. К примеру, видя рост жалоб по поводу, скажем, длительной очереди на сдачу анализов, главврач должен принять соответствующие организационные меры. С внедрением ОСМС, развитием конкуренции на рынке медуслуг, увеличением числа частных клиник, пациент стал более требователен, проблемы сервиса в медорганизациях особенно обострились», - сообщил председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айдын Ашуев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, Фонд планирует ужесточать требования к поставщикам медпомощи. По жалобам, требующим детального рассмотрения, специалистами Фонда инициируется внеплановый мониторинг с применением мер экономического воздействия.

В топ вошли три причины жалоб:

- непредоставление медицинским работником медпомощи на уровне поликлиники, которая требуется по медицинским показаниям – 26%,

- некачественное оказание медицинской помощи – 23%;

- длительное ожидание КДУ (в том числе консультации профильных врачей, КТ, МРТ) – 8,4%.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что медстрахование в Казахстане работает с 2020 года, более 3 млн человек остались вне системы ОСМС.