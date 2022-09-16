Более 13 тыс. жалоб от казахстанцев поступило в Фонд социального медстрахования
Рост жалоб, как показал анализ, означает, что люди стали больше узнавать о возможностях системы защиты своих прав через Фонд. В настоящее время в Фонде функционирует информационная система, в которой главные врачи больниц и поликлиник могут видеть обращения и жалобы заявителей.
«Они должны не только видеть картину происходящего, но и принимать системные меры, чтобы не допускать подобных случаев. К примеру, видя рост жалоб по поводу, скажем, длительной очереди на сдачу анализов, главврач должен принять соответствующие организационные меры. С внедрением ОСМС, развитием конкуренции на рынке медуслуг, увеличением числа частных клиник, пациент стал более требователен, проблемы сервиса в медорганизациях особенно обострились», - сообщил председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айдын Ашуев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, Фонд планирует ужесточать требования к поставщикам медпомощи. По жалобам, требующим детального рассмотрения, специалистами Фонда инициируется внеплановый мониторинг с применением мер экономического воздействия.
В топ вошли три причины жалоб:
- непредоставление медицинским работником медпомощи на уровне поликлиники, которая требуется по медицинским показаниям – 26%,
- некачественное оказание медицинской помощи – 23%;- длительное ожидание КДУ (в том числе консультации профильных врачей, КТ, МРТ) – 8,4%.
Ранее сообщалось, что несмотря на то, что медстрахование в Казахстане работает с 2020 года, более 3 млн человек остались вне системы ОСМС.