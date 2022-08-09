9 Августа 2022 01:58

Более 13 тыс. школьникам помогут подготовиться к учебному году в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Карагандинской области 13 тыс. школьников получат поддержку от фонда всеобуча. Учащиеся из социально уязвимых семей будут обеспечены школьной формой и канцелярскими принадлежностями из расчета 30 тыс. тенге на одного ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также помощь оказывается благодаря акции «Дорога в школу». Она продлится до 30 сентября под девизом «Дорога в школу – Добро без границ!».

«На сегодняшний день утвержден план региональных мероприятий по организации и проведению общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу». К тому же, в районах и городах организованы такие мероприятия, как «Дари добро детям!», «Детям села – подарки к школе», «Семья поможет семье: Соберем ребенка в школу!». В ходе акции планируется проведение рейдов «Занятость», «Дети в ночном городе», «Қамқор», открытие пунктов приема вещей, школьно-письменных принадлежностей, организация школьных ярмарок с привлечением широкого круга предпринимателей для реализации ученических товаров по сниженным ценам. Также проводится работа по актуализации банка данных детей, нуждающихся в помощи, и потенциальных спонсоров и меценатов», – сообщила на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

Она обратилась к предпринимателям и меценатам.

«Призываю всех неравнодушных граждан, предпринимателей, меценатов, неправительственные организации оказать содействие и внести вклад в оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В соцсетях и на сайтах отделов образования опубликованы посты с указанием телефонов руководителей отделов образования для оперативного реагирования на обращения жителей. При управлении образования и в отделах образования организована горячая линия для оперативного реагирования на обращения граждан по телефонам: 25-25-02, 8-747-491-12-91, 41-22-81, 41-22-88, а также на телеграм-канале karbilimbaskarma», - сказала Гульсум Кожахметова.