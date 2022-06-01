1 Июня 2022 17:29

Более $13 тыс. пытался вывезти казахстанец в Тбилиси

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 28 мая в международном аэропорту Актау при прохождении таможенного контроля у пассажира авиарейса «Актау – Тбилиси» гражданина Республики Казахстан выявили $13100, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент госдоходов по Мангистауской области.

«Денежные средства были выявлены в ручной клади. В ходе устного опроса пассажир вначале замешкался, отрицая наличие наличных средств выше установленной нормы, но далее дал признательные показания. По факту составлен административный материал», - сообщили в департаменте госдоходов.

В ведомстве также напомнили, что Указом Президента РК от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК» запрещен вывоз из страны:

- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по курсу Национального Банка РК, установленному на дату вывоза;

- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 г.