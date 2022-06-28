28 Июня 2022 15:41

Более 13 тыс. предприятий с российским участием зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество зарегистрированных юридических лиц и филиалов с иностранным участием к концу мая достигло в Казахстане 40,2 тыс., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

К концу мая текущего года количество действующих иностранных предприятий в РК увеличилось на 12,7% с начала года, до 25 тыс. Если рассматривать месячный рост, то всплеск притока иностранных компаний в РК начался именно в марте 2022 года.

В марте 2022 года прирост в секторе составил 3,3%, в апреле — 4%, в мае — 4%. Это максимальные значения за последние годы. За 2021 год среднемесячные темпы роста количества иностранных компаний составляли всего 1,1%. Количество зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранным участием к концу мая достигло 40,2 тыс.

С января по май текущего года показатель увеличился на 2,4 тыс. компаний. При этом основной приток приходится на организации из России: плюс 1,6 тыс. По итогам мая 2022 года их количество достигло 13 тыс.

В тройке лидеров по росту количества компаний также оказались Узбекистан (плюс 205 организаций) и Беларусь (плюс 120 организаций).