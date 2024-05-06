Более 1,3 тысячи эвакуированных из зон подтопления имеют хронические заболевания – Минздрав РК

По данным Министерства здравоохранения РК, среди эвакуированных из зон подтопления 1 318 человек имеют хронические заболевания, кроме того, зарегистрировано 2 805 обращений за психологической помощью от пострадавших в результате подтоплений, передает корреспондент агентства Kazinform.

За весь период паводков из подтопленных населенных пунктов эвакуированы 445 беременных, благополучно принято 474 родов.

- Все малыши и мамочки находятся под опекой патронажных служб, – заявила официальный представитель Министерства здравоохранения Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

Всего из подтопленных районов эвакуированы более четырех тысяч детей, из которых на сегодня 65 маленьких пациентов продолжают получать лечение на амбулаторном и стационарном уровнях.

С начала паводков развернуто 106 круглосуточных медицинских постов в эвакуационных пунктах. Для оказания медицинской и медико-психологической помощи в эвакопунктах привлечены около 600 медицинских работников, в том числе 101 врач и 47 психологов.