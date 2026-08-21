Более 13 тысяч школьников Астаны прошли стоматологические осмотры

Более 13 тыс. школьников в пяти школах Астаны прошли профилактические осмотры полости рта с октября 2025 года в рамках проекта «Болашаққа сау тіспен», передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Стоматологические заболевания выявлены у 5 570 детей, 1 678 школьников направлены на дальнейшее лечение, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.

Первые результаты проекта министр здравоохранения Акмарал Альназарова обсудила во время посещения школы-гимназии № 32 и лицея № 60 в Астане. В этих учебных заведениях с прошлого года учащиеся получают стоматологическую помощь в профильных кабинетах.

Проект реализуется с 2025 года в рамках Дорожной карты «Болашаққа сау тіспен». За это время количество стоматологических кабинетов в организациях образования увеличилось с 145 до 288.

Наиболее распространенным заболеванием среди выявленных патологий остается кариес. У 3 892 детей, или 69,9% от общего числа выявленных случаев стоматологической патологии, диагностирован неосложненный кариес.

Еще у 1 678 школьников выявлены осложненные формы кариеса — пульпиты и периодонтиты. Эти дети направлены в медицинские организации для дальнейшего лечения.

Кроме того, специалисты выявляли заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта. При наличии показаний непосредственно в школьных стоматологических кабинетах проводятся профилактические процедуры, в том числе реминерализующая терапия, покрытие зубов фторлаком и герметизация фиссур.

Отдельное внимание уделяется обучению детей правилам ухода за зубами. Навыкам гигиены полости рта обучены более 10 тыс. школьников. В результате индекс гигиены полости рта улучшился с 2,4 до 1,1.

— Профилактика должна начинаться не тогда, когда ребенок уже нуждается в сложном лечении. Важно научить самого ребенка и его родителей правильно ухаживать за зубами, соблюдать гигиену, обеспечить рациональное питание, — подчеркнула Акмарал Альназарова.

В Минздраве отмечают, что модель школьной стоматологии строится по принципу раннего выявления заболеваний, профилактики их развития и своевременного направления детей на лечение.

Системная работа по совершенствованию профилактических программ проводится в рамках мер по улучшению здоровья детского населения и поручений Главы государства.

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