Более 13 тысяч людей спасли в ЗКО за время паводков

Для противопаводковых мероприятий в ЗКО мобилизовано 5589 человек и 887 транспортных средств, в том числе 422 спецмашины из нашей области и других регионов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С начала наводнения эвакуировано 13 159 человек, в том числе более 7 000 взрослых и почти 6 000 детей. На сегодняшний день в 17 эвакуационных пунктах по региону размещен 1701 человек. Необходимые вещи и продукты им доставляют вовремя, — сказал Ерхан Таткен на брифинге в СЦК.

По его словам, продолжается работа по оказанию всесторонней помощи гражданам, пострадавшим от наводнения. Единовременная социальная помощь оказывается за счет средств местного бюджета. Сегодня это 125 млн тенге для 677 семей было выплачено. Работа в этом направлении будет продолжена.

Также гуманитарную помощь на сумму 279 млн тенге оказали благотворительные фонды, предприниматели и частные лица.

Всего для противопаводковых мероприятий в нашем регионе мобилизовано 5589 человек и 887 транспортных средств, в том числе 422 спецмашины из нашей области и других регионов.

В настоящее время ускоренными темпами ведется подготовка ко второму этапу паводка. Воды, поступающие из Оринборского района России, проходят через реку Урал (Жайык) и направляются в Каспийское море. Именно поэтому под угрозой затопления находятся более 80 населенных пунктов 4 районов вдоль реки и небольших районов города Урала. Уже сегодня под Уралом затоплено около 2000 коттеджей.

В настоящее время противопаводковые работы круглосуточно ведутся в Акжайыкском, Бурлинском, Байтерекском, Теректинском районах и в городе Урал. Аким области Нариман Торегалиев держит все под своим контролем. Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозимбаев, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Арынов находятся с рабочей поездкой в ​​нашей области.