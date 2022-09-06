Более 13 млрд тенге казахстанцы задолжали за коммунальные услуги
По данным ведомства, за аналогичный период 2021 года дебиторская задолженность составила 16,3 млрд тенге.
«Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в городе Нур-Султане – 2,5 млрд тенге, городе Алматы – 2,5 млрд тенге, городе Шымкенте – 1,7 млрд тенге», - уточнил Каирбек Ускенбаев.
Вместе с тем министр отметил, что в целях своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону акиматам необходимо:
- обеспечить контроль выполнения всех ремонтных работ по подготовке объектов образования, здравоохранения, жилых домов и инженерной инфраструктуры населенных пунктов в установленные сроки.
- активно взаимодействовать с поставщиками угля с целью исключения дефицита угля;
- исключить неправомерное увеличение цены на уголь для коммунально-бытовых нужд и населения путем привлечения территориальных подразделений антимонопольного ведомства;
- своевременно заготовить топливо для автономных котельных и принять меры по погашению имеющейся дебиторской задолженности.