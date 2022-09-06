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    12:04, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Более 13 млрд тенге казахстанцы задолжали за коммунальные услуги

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сентябрь текущего года задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 13,8 млрд тенге. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, за аналогичный период 2021 года дебиторская задолженность составила 16,3 млрд тенге.

    «Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в городе Нур-Султане – 2,5 млрд тенге, городе Алматы – 2,5 млрд тенге, городе Шымкенте – 1,7 млрд тенге», - уточнил Каирбек Ускенбаев.

    Вместе с тем министр отметил, что в целях своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону акиматам необходимо:

    - обеспечить контроль выполнения всех ремонтных работ по подготовке объектов образования, здравоохранения, жилых домов и инженерной инфраструктуры населенных пунктов в установленные сроки.

    - активно взаимодействовать с поставщиками угля с целью исключения дефицита угля;

    - исключить неправомерное увеличение цены на уголь для коммунально-бытовых нужд и населения путем привлечения территориальных подразделений антимонопольного ведомства;

    - своевременно заготовить топливо для автономных котельных и принять меры по погашению имеющейся дебиторской задолженности.


    Теги:
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