Более 129 тысяч жителей СКО не имеют медицинской страховки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в системе социального медицинского страхования не участвуют 129,3 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала Фонда социального медицинского страхования, число незастрахованных граждан по области увеличивается. В частности, на 1 июля медстраховки не имели около 95 тысяч человек, на 16 августа – 129,3 тысячи жителей региона.

«Наибольший рост отмечен во всех поликлиниках Петропавловска, в районе им. Г. Мусрепова и Тайыншинском. В систему ОСМС не вовлечены 129 395 граждан, которые не имеют права на получение определенных видов медицинской помощи. В первую очередь, это касается профилактических скрининговых осмотров целевых групп населения, оказания консультативно-диагностической помощи, услуг медицинской реабилитации, плановой стационарной помощи по ряду заболеваний», - отметили в пресс-службе.

Одной из причин отсутствия граждан в системе медстрахования является задолженность по взносам и отчислениям работодателей за своих работников. На 1-е августа она составила, по данным департамента государственных доходов, 22,2 млн тенге по 397 субъектам.

В регионе 282 842 человека, или 52% населения относятся к льготным категориям граждан, за которых взносы на обязательное социальное медицинское страхование оплачивает государство.



