Более 129 тысяч жамбылцев заняты в сфере предпринимательства

25 Ноября 2022, 18:47

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области растет количество субъектов малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области, в регионе растет число предпринимателей. В этом году зарегистрировали свыше 84 тыс. субъектов МСБ, что больше на 18% по сравнению с прошлым годом. В сфере предпринимательства заняты 129 тыс. человек. За первый квартал этого года жамбылские предприниматели произвели продукцию на сумму более 116 млрд тенге.

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе эффективно используются все инструменты поддержки предпринимательства, - сообщили в ведомстве. - Перед нами поставлена четкая задача – помощь государства должна дойти до каждого человека, который хочет открыть свое дело или расширить бизнес. Проблемные вопросы решаются совместными усилиями всех заинтересованных сторон».

Для установления более тесных контактов с бизнес-сообществом запущены четыре специальные площадки. При областной прокуратуре создан экспертный совет, при содействии регионального совета палаты предпринимателей и с участием совета деловых женщин работают две площадки, а также осуществляет свою деятельность инвестиционный штаб.

О развитии предпринимательства в регионе шла речь на недавней встрече акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Рустамом Журсуновым. Обсуждались вопросы выделения субсидий для автобусных перевозок, предоставления бизнесменам земельных участков и проведения государственных закупок.

Бизнес-омбудсмен дал высокую оценку работе в сфере защиты прав жамбылских предпринимателей. «В разрезе регионов Жамбылская область всегда отличается хорошими показателями. Сегодня мы наблюдаем системную и комплексную работу по развитию бизнеса», - отмечено в ходе встречи.