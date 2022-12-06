Более 128 тысяч казахстанцев подали заявки для участия в IPO «КазМунайГаза»

6 Декабря 2022, 10:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги IPO национальной компании «КазМунайГаз» озвучил председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Алмасадам Саткалиев, вчера были приняты итоговые решения Совета директоров и Правительства по отчуждению акций КМГ.

«Прием заявок осуществлялся с 9 ноября по 2 декабря. Приоритет отдавался удовлетворению заявок граждан Казахстана. Общее количество заявок, поступивших от наших граждан, составило 128,7 тысяч. Общая сумма составила 74,6 млрд тенге», - проинформировал А. Саткалиев на заседании Правительства.

Также он сообщил, что Фондом планируется вывести на IPO/SPO ряд следующих портфельных компаний:

- в 2023-2024 годах – «Эйр Астана», «КЕГОК», портфель зеленых активов «Самрук-Энерго»;

- в 2024-2025 годах – «КазахГаз»;

- в 2025 году – «Казахстан темир жолы».