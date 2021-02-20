Более 126 тысяч человек занято в малом и среднем бизнесе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Отчетная встреча с населением акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева прошла в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе главы региона, из-за запрета на проведение массовых мероприятий, связанного с пандемией коронавируса, встреча прошла в онлайн-формате.

На отчетной встрече с населением аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о мерах государственной поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 70 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где занято более 126 тысяч человек.

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева субъектам малого и среднего бизнеса оказана поддержка на сумму 11 млрд тенге. В результате по итогам девяти месяцев прошлого года, несмотря на влияние пандемии коронавируса, объем продукции и услуг МСБ увеличился на 22,3%, составив 467,4 млрд тенге», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В рамках антикризисных мер более 14 тысяч субъектов бизнеса получили налоговые стимулы на сумму 2 млрд тенге, отсрочки по кредитам - 740 субъектов бизнеса на сумму 3,9 млрд тенге. На субсидирование ставки вознаграждения по кредитам направлено 1,1 млрд тенге, охвачено 278 проектов.

Государственной программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» охвачено 7,8 тысячи начинающих бизнесменов, которые получили безвозмездные гранты на сумму 4,3 млрд тенге. Микрокредиты на сумму 5,4 млрд тенге получили 1,3 тысячи человек.

«Цифры говорят сами за себя. В этом году мы поставили следующие задачи: довести долю МСБ в валовом региональном продукте до 21,7%, увеличить товарооборот с эффективным использованием воздушного, железнодорожного, автодорожного транзитного потенциала, запустить предприятия ТОО «QAZSUGAR Co» и ТОО «Farm Frites Kazakhstan», - сказал Бердибек Сапарбаев.

На отчетной встрече глава региона также рассказал, что активными мерами занятости планируется охватить свыше 70 тысяч человек, в том числе программами «Еңбек» и «Дорожная карта занятости».