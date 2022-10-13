13 Октября 2022, 09:31

Более 126 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе skills.enbek.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С момента запуска в июле прошлого года платформы профессионального обучения в онлайн-режиме skills.enbek.kz 126,3 тыс. граждан, из которых 22,6 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

«Всего на Платформе зарегистрировались 160,2 тыс. казахстанцев, из которых 146,7 тыс. – в 2022 году. Из 22,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, 6,9 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Алматинской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областей и города Алматы», - сообщили в Минтруда.

С момента запуска авторы опубликовали на Платформе 161 курс по различным направлениям, из них 107 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами остаются «Сүтті ірі қара өсіру», «Управление персоналом», «Выращивание клубники от А до Я», «Кассир» и «Ұннан жасалған кондитер өнімдері, жіктелуі және дайындалу технологиясы».

Как сообщалось ранее, Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса – рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (enbek.kz).

На Платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе. По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении онлайн курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

«Данный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на skills.enbek.kz. С марта 2022 года на Платформе оптимизирован действующий функционал и запущены новые сервисы. В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов», - пояснили в Минтруда.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Размещение онлайн-курсов на Платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Рекомендуемая длительность онлайн-курсов от 6 до 144 часов. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.