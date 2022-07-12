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Более 126 млн тенге похитил глава водоснабжающего предприятия в Атырауской области
12 Июля 2022 12:41

Более 126 млн тенге похитил глава водоснабжающего предприятия в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Директор ГКП «Жылыойсу» Атырауской области Берик Алагузов с 2019 по 2021 годы установил монопольно высокие цены на хозяйственные услуги водоснабжения и канализационной деятельности населению г. Кульсары. Таким образом, он совершил хищения в особо крупном размере, причинив ущерб в сумме более 126 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

При расследовании указанный размер ущерба был полностью возвращен государству.

Кроме того, были снижены утвержденные тарифы на услуги водоснабжения населению города Кульсары и поселка Новый Каратон на 54,4 %.

Руководитель предприятия признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы. Ему запрещено пожизненно заниматься деятельностью руководителя в госучреждениях, связанные с материальной ответственностью.

В соответствии с требованиями статьи 63 Уголовного кодекса приговор считается условным.


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