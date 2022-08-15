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Более 1250 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
15 Августа 2022 08:31

Более 1250 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1252 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 553,

в городе Алматы - 135,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 9,

в Жетысуской области - 19,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Абайской области - 13,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 375,

в Улытауской области - 49,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 25,

в Мангистауской области - 47,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 27.

Всего в стране выздоровели 1 341 578 человек от COVID-19.


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