Более 125 тыс заявлений и сообщений о бытовом насилии поступило в полицию с начала года в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в полицию поступило более 125 000 заявлений и сообщений о бытовом насилии. Об этом на брифинге сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Байкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года поступило более 125 000 заявлений и сообщений о бытовом насилии, по результатам рассмотрения в отношении 9 645 граждан судом установлены особые требования к поведению, более 40 тыс лиц привлечены к административной ответственности», - сказал Жасулан Байкенов.

Было отмечено, что к 70 228 лицам вынесены защитные предписания в целях обеспечения безопасности потерпевших.

В рамках профилактики бытового насилия на ранней стадии усилена работа по пресечению мелких правонарушений, таких как распитие алкогольных напитков, совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, причинений легкого вреда здоровью.

«В настоящее время в распоряжении полиции имеются реальные рычаги воздействия на «семейных дебоширов», позволяющие проводить с ними предметную индивидуально-профилактическую работу», - добавил Жасулан Байкенов.