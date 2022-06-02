2 Июня 2022 13:34

Более 124 млн тенге потратят на устранение запаха сероводорода в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска вновь жалуются на сильный запах сероводорода, который периодически доносится от накопителя сточных вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На странице департамента экологии в социальных сетях горожане пишут, что обеспокоены экологической обстановкой в Петропавловске и просят принять срочные меры для устранения зловония.

В департаменте экологии отметили, что проблему с запахом сероводорода включили в дорожную карту по комплексному решению экологических проблем на 2020-2025 годы. И компания «Кызылжар су», на балансе которой находится накопитель, ее уже решает.

«За счет собственных средств заключили договор с ТОО «Научно-технологический центр воды» для проведения альголизации накопителя «Биопруд» со сроком реализации с 2021-2023 года на общую сумму 124,6 млн тенге. В августе прошлого года был осуществлен пробный запуск микроводоросли хлореллы в количестве 4 тыс. тонн. С начала этого года в накопитель внесли 19 тыс. литров концентрата микроводоросли хлореллы и 1,5 тыс. литров - в промежуточный водоём для выращивания суспензии», - прокомментировали в департаменте.

Неприятный запах появляется в городе с приходом весны. Время от времени становится настолько сильным, что приходится закрывать окна. Особенно страдали петропавловцы от зловония в прошлом году. Тогда экстренно запустили хлореллу в накопитель. В ТОО «Кызылжар су» сообщали, что результатов от работы микроводоросли не стоит ждать раньше 2023-го года.