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    15:18, 02 Май 2024 | GMT +6

    Более 122 млн тенге причинили государству ущерб незаконные недропользователи в Алматинской области

    незаконные недропользователи
    Фото: Polisia.kz.

    Сотрудниками областного управления по борьбе с организованной преступностью на территории одного из карьеров в Енбекшиказахском районе Алматинской области пресечена незаконная добыча полезных ископаемых, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Круг фигурантов установлен. Проверяется причастность каждого из них к уголовному правонарушению. По предварительным данным, мужчины самовольно добывали полезные ископаемые в зоне месторождения вдоль одной из рек региона. Проведенная экспертиза подтвердила происхождение материала, являющимся балластом объемом 27 455,47 кубических метров. Добытую руду мужчины сбывали на территории мегаполиса и области. Причиненный государству ущерб составил более 122 млн тенге. На спецстоянку помещены 47 автомашин и специальной техники.

    По факту незаконного недропользования зарегистрировано уголовное дело. Проводится расследование.

    Теги:
    Добыча Закон и право Полиция Борьба с преступностью Алматинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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