Более 122 млн тенге причинили государству ущерб незаконные недропользователи в Алматинской области

Сотрудниками областного управления по борьбе с организованной преступностью на территории одного из карьеров в Енбекшиказахском районе Алматинской области пресечена незаконная добыча полезных ископаемых, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Круг фигурантов установлен. Проверяется причастность каждого из них к уголовному правонарушению. По предварительным данным, мужчины самовольно добывали полезные ископаемые в зоне месторождения вдоль одной из рек региона. Проведенная экспертиза подтвердила происхождение материала, являющимся балластом объемом 27 455,47 кубических метров. Добытую руду мужчины сбывали на территории мегаполиса и области. Причиненный государству ущерб составил более 122 млн тенге. На спецстоянку помещены 47 автомашин и специальной техники.

По факту незаконного недропользования зарегистрировано уголовное дело. Проводится расследование.