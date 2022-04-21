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Более 1200 встреч в регионах провели члены фракции партии «AMANAT»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Апреля 2022, 18:49
Более 1200 встреч в регионах провели члены фракции партии «AMANAT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках выездной работы в регионах по разъяснению законодательной деятельности Парламента, депутаты – члены фракции партии «AMANAT» посетили 766 населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Об этом на пресс-конференции в новом пресс-центре партии «AMANAT» рассказали народные избранники Альберт Рау, Жулдыз Сулейменова, Екатерина Смышляева и Берик Оспанов.

Глава государства, Председатель партии Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XXI Съезде партии особо отметил важность живых встреч депутатов с гражданами. «Принципиально важно выстраивать прямой диалог с избирателями, регулярно встречаться с гражданами, в том числе в отдаленных селах, депутатские запросы должны быть не формализованными, а конкретными по содержанию, отражать реальные проблемы жителей», - сказал Глава государства.

Помимо разъяснительной работы, депутаты проводили личные приемы граждан совместно с представителями местных исполнительных органов. Всего было рассмотрено более 2,5 тысяч обращений, из которых 321 сразу же были решены положительно.

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В целом, по итогам встреч было выявлено 1 209 проблемных вопросов. Больше всего жалоб и обращений граждан касались социальной сферы, а именно здравоохранения, образования, социальной защиты и охраны труда.

Также гражданами поднимались вопросы поддержки сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, развития инженерной инфраструктуры и др.

«К примеру, жители отдаленных сел обратились с просьбой вернуть проект «Медицинский поезд». Для того, чтобы пройти профосмотр или серьезное обследования сельчанам нужно ехать в райцентр. А ввиду больших расстояний, качества дорог и возможностей граждан, в районный центр может поехать не каждый. Депутаты с правительством провели работу и уже в мае 2022 года будет запущен медицинский поезд», - отметила Екатерина Смышляева.

«К нам обращались педагоги-авторы учебников, коллективы школ и родители по качеству учебной литературы в школах. Возможность выбора была заявлена, но не было законодательного механизма. Депутаты внесли соответствующие поправки в закон и сейчас он находится на рассмотрении в Сенате», - подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

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Жители сел также обращались к депутатам по вопросу доступа к питьевой воде.

«Мы провели анализ. Дошли до каждого села. Согласно рекомендациям депутатов Фракции, в перечень объектов по водоснабжению министерством добавлены 82 новых проекта», - сказал Альберт Рау.

Все вопросы были сведены в аналитическую записку и направлены в Правительство. В ходе пленарного заседания 6 апреля вице-премьер Ералы Тугжанов отчитался по итогам рассмотрения части проблем. По всем вопросам, которые не были рассмотрены в ходе пленарного заседания работа с Правительством продолжается.

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