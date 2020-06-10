Более 1200 объектов адаптировали под людей с ограниченными возможностями в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан Илья Скуб рассказал о результатах проверки столичных социальных и других объектов на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан по городу Нур-Султан проводится работа по обследованию (паспортизация) объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, а также малого и среднего бизнеса на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями», - сказал Илья Скуб в ходе онлайн брифинга.
Спикер добавил, что в соответствии с Общенациональным планом реализации Послания Первого Президента Республики Казахстан и Планом развития территорий, до конца 2020 года запланировано паспортизировать и адаптировать 1200 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
«За прошедший период обследовано и адаптировано 1287 объектов. С 2012 по 2016 годы паспортизированы - 401 объект, в 2017-2020 годах 886 объектов, что составляет 98,5% при плане до конца 2020 года 100%», - уточнил Илья Скуб.
Было отмечено, что приведены в соответствие следующие объекты:
- государственного управления – 34;
- социальной защиты – 5;
- здравоохранения – 36;
- спорта – 14;
- культуры – 20;
- школьное и дошкольное образование – 178;
- объекты транспортной инфраструктуры – 4;
- малого и среднего бизнеса – 926;
- жилые дома - 70.
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