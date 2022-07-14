14 Июля 2022 20:10

Более 1200 км дорог отремонтируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Карагандинской области отремонтируют более 1200 км автомобильных дорог общего пользования. Для этих целей привлечено 3 тыс. единиц специализированной техники и 59 асфальтных заводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ремонте и строительстве дорог сообщил на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Сабит Оспанов.

Идет реконструкция автодорог Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития и национальной компании «КазАвтоЖол», в этом году по ним будет обеспечен проезд. Полностью завершится реконструкция в 2023 году.

«По направлению Караганда – Жезказган на сегодняшний день ведется разработка ПСД на реконструкцию дороги протяженностью 513 км. Актуальным вопросом для жителей нашей области является ремонт автодороги Караганда – Каркаралинск. В текущем году по этому направлению предусмотрен средний ремонт 10 км вблизи города Каркаралинска и устройство освещения в районе поселка Ботакара», – сообщил Сабит Оспанов.

Кроме того, по информации карагандинского филиала «КазАвтоЖол», на 2023 год запланирован средний ремонт 74 км на участке Матак – Каркаралинск.

Что касается дорог областного значения, им также уделяют внимание. Планируется завершить реконструкцию 17 км автодороги Новодолинка – Шахан – Молодецкое. По маршруту Осакаровка – Молодёжное новое покрытие уложат на 16 км, полностью завершится проект в 2023 году.

Идет реконструкция 9 км на автодороге Уштобе – Курылыс. На автодороге Карабас – Жартас – Долинка ремонтируют участок протяженность 21 км.

«По реконструкции участка автодороги Нура – Шахтерское – Пржевальское будет обеспечено движение по новому покрытию на 20 км. Масштабные работы предусмотрены на участке реконструкции между поселками Нура и Осакаровка. Ремонтными работами охвачено 20 км», – сообщил Сабит Оспанов.

На стадии завершения находится корректировка проекта моста через реку Нуру вблизи поселка имени Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района. К строительно-монтажным работам приступят в этом году.

Также в рамках спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі» выделены средства на ремонт 12 км внутрипоселковых дорог Актогайского и Шетского районов. 80 км дорог отремонтируют по госпрограмме «Нурлы жол».

В областном центре закончат капитальный ремонт дороги в Майкудуке (ул. К. Маркса и Магнитогорской) и 7-й магистрали.

Спикер отметил, что повышенное внимание будет уделяться качеству дорожно-ремонтных работ.

В области также продолжат обновлять общественный транспорт. В этом году в Караганде планируется закупка 100 новых автобусов, в Темиртау – 70, в Балхаше – 7.