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    08:59, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 1200 бойцов Нацгвардии направляются в затопленные регионы на западе и севере Казахстана

    солдаты
    Фото: пресс-службы Национальной гвардии РК

    Дополнительные силы в количестве более 1200 военнослужащих войск правопорядка направляются на помощь в пострадавшие районы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    Ранее состоялось рабочее совещание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Главным вопросом повестки дня была ситуация в западных регионах, где ожидается вторая волна паводков.

    солдаты
    Фото: пресс-службы Национальной гвардии РК

    По поручению Премьер-министра РК Олжаса Бектенова на помощь жителям Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей мобилизованы и направлены силы и средства Национальной гвардии. Глава Правительства дал поручения акиматам областей обеспечить прибывающих военнослужащих всем необходимым, а также решить вопрос с заправкой техники.

    пресс-службы Национальной гвардии РК
    Фото: пресс-службы Национальной гвардии РК

    Дополнительную переброску личного состава и техники обеспечивают следующие воинские части: 6506 (Шымкент) в количестве 300 военнослужащих и 15 единиц автомобилей направились через Кызылорду, где к ним позже присоединились 200 военнослужащих воинской части 5547 и далее они совместно проследуют более 1500 километров железнодорожным транспортом до города Уральск. Сводный отряд по ликвидации последствий Шымкентской оперативной бригады возглавил заместитель командира соединения по тылу подполковник Сагдат Капашев.

    пресс-службы Национальной гвардии РК
    Фото: пресс-службы Национальной гвардии РК

    — В непростое для страны время мы все должны мобилизовать силы и средства. На нас возложена очень большая ответственность. Хочу заверить, что мы приложим все усилия для оказания всей необходимой помощи пострадавшим от подтопления гражданам, — заявил подполковник Сагдат Капашев.

    Кроме того, личный состав воинской части 5451 (Караганда) в количестве 500 военнослужащих и 18 единиц автомобилей убывают для участия в противопаводковых мероприятиях железнодорожным транспортом в Атырау. Дальность пути следования составит более 2100 километров.

    пресс-службы Национальной гвардии РК
    Фото: пресс-службы Национальной гвардии РК

    Тем временем, 200 военнослужащих столичной оперативной бригады Национальной гвардии совершают марш в составе колонны на 7 единицах техники из Астаны до Петропавловска. Личный состав воинской части 5573 будет нести боевую службу по охране общественного порядка в Северо-Казахстанской области, чтобы не допустить мародёрства на улицах затопленных населенных пунктов.

    Стоить отметить, что в целом, более 2700 гвардейцев на 120 единиц авиа и автотехники активно помогают во всех затопленных регионах страны — обеспечивают надежную охрану личного имущества, патрулируя в затопленных поселках и городах, участвуют в берегоукрепительных работах, осуществляют отвод воды и очистку каналов в охваченных половодьем населенных пунктах, эвакуируют людей, животных на безопасные места.

    пресс-службы Национальной гвардии РК
    Фото: пресс-службы Национальной гвардии РК

    На сегодня военнослужащими войск правопорядка очищено арыков общей протяженностью больше 10 километров, заготовлено и уложено более 233 тысяч мешкотар с инертными материалами — песком или глиной.

    Теги:
    Казахстан Регионы Казахстана Вооруженные силы Минобороны РК Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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