Более 1200 бойцов Нацгвардии направляются в затопленные регионы на западе и севере Казахстана

Дополнительные силы в количестве более 1200 военнослужащих войск правопорядка направляются на помощь в пострадавшие районы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Ранее состоялось рабочее совещание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Главным вопросом повестки дня была ситуация в западных регионах, где ожидается вторая волна паводков.

Фото: пресс-службы Национальной гвардии РК

По поручению Премьер-министра РК Олжаса Бектенова на помощь жителям Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей мобилизованы и направлены силы и средства Национальной гвардии. Глава Правительства дал поручения акиматам областей обеспечить прибывающих военнослужащих всем необходимым, а также решить вопрос с заправкой техники.

Фото: пресс-службы Национальной гвардии РК

Дополнительную переброску личного состава и техники обеспечивают следующие воинские части: 6506 (Шымкент) в количестве 300 военнослужащих и 15 единиц автомобилей направились через Кызылорду, где к ним позже присоединились 200 военнослужащих воинской части 5547 и далее они совместно проследуют более 1500 километров железнодорожным транспортом до города Уральск. Сводный отряд по ликвидации последствий Шымкентской оперативной бригады возглавил заместитель командира соединения по тылу подполковник Сагдат Капашев.

Фото: пресс-службы Национальной гвардии РК

— В непростое для страны время мы все должны мобилизовать силы и средства. На нас возложена очень большая ответственность. Хочу заверить, что мы приложим все усилия для оказания всей необходимой помощи пострадавшим от подтопления гражданам, — заявил подполковник Сагдат Капашев.

Кроме того, личный состав воинской части 5451 (Караганда) в количестве 500 военнослужащих и 18 единиц автомобилей убывают для участия в противопаводковых мероприятиях железнодорожным транспортом в Атырау. Дальность пути следования составит более 2100 километров.

Фото: пресс-службы Национальной гвардии РК

Тем временем, 200 военнослужащих столичной оперативной бригады Национальной гвардии совершают марш в составе колонны на 7 единицах техники из Астаны до Петропавловска. Личный состав воинской части 5573 будет нести боевую службу по охране общественного порядка в Северо-Казахстанской области, чтобы не допустить мародёрства на улицах затопленных населенных пунктов.

Стоить отметить, что в целом, более 2700 гвардейцев на 120 единиц авиа и автотехники активно помогают во всех затопленных регионах страны — обеспечивают надежную охрану личного имущества, патрулируя в затопленных поселках и городах, участвуют в берегоукрепительных работах, осуществляют отвод воды и очистку каналов в охваченных половодьем населенных пунктах, эвакуируют людей, животных на безопасные места.

Фото: пресс-службы Национальной гвардии РК

На сегодня военнослужащими войск правопорядка очищено арыков общей протяженностью больше 10 километров, заготовлено и уложено более 233 тысяч мешкотар с инертными материалами — песком или глиной.