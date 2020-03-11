+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -3 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 120 тысяч саженцев высадят в Жамбылской области

11 Марта 2020 08:15
Поделиться:
Более 120 тысяч саженцев высадят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы благоустройства и санитарной очистки территорий обсудили в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Новости по теме
100 тысяч деревьев высадят в Нур-Султане в 2020 году
Умирзак Шукеев посадил деревья на территории зеленого пояса Туркестана В столице проходит международная научно-техническая конференция «Казахстан – Холод 2020» Около 200 тысяч тонн макулатуры перерабатывают в  Ассоциации упаковщиков Казахстана  за год

На аппаратном совещании под председательством акима области Бердибека Сапарбаева руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Нурлан Алдамжаров доложил о начале двухмесячника по благоустройству и очистке территорий, который продлится до майских праздников.

«На данные работы предусмотрено 4,1 млрд тенге, будут высажены 129,5 тысячи саженцев, очищены 1,4 километра арыков и каналов», - рассказал спикер.

Средства, выделенные на проведение работ по благоустройству, необходимо использовать максимально эффективно, подчеркнул глава региона.

По словам Нурлана Алдамжарова, выполнено поручение главы региона о закреплении за областными управлениями зон отдыха и парков Тараза. На сегодняшний день в областном центре насчитывается четыре парка, более десятка скверов. Теперь таких же ответственных лиц определят и в районных центрах, где приведут в порядок имеющиеся в населенных пунктах скверы и парки.

«Отдельное внимание нужно уделить озеленению, следить за тем, как приживутся саженцы деревьев. Не стоит ограничиваться одними карагачами, работайте в контакте с питомниками лесхозов, высаживайте деревья с учетом природно-климатических условий каждого района. Впереди Наурыз мейрамы, мы должны встретить праздник в чистой и ухоженной обстановке», - отметил глава региона Бердибек Сапарбаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Экология,
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив