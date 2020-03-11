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вчера 19:24
Более 120 тысяч саженцев высадят в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы благоустройства и санитарной очистки территорий обсудили в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
На аппаратном совещании под председательством акима области Бердибека Сапарбаева руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Нурлан Алдамжаров доложил о начале двухмесячника по благоустройству и очистке территорий, который продлится до майских праздников.
«На данные работы предусмотрено 4,1 млрд тенге, будут высажены 129,5 тысячи саженцев, очищены 1,4 километра арыков и каналов», - рассказал спикер.
Средства, выделенные на проведение работ по благоустройству, необходимо использовать максимально эффективно, подчеркнул глава региона.
По словам Нурлана Алдамжарова, выполнено поручение главы региона о закреплении за областными управлениями зон отдыха и парков Тараза. На сегодняшний день в областном центре насчитывается четыре парка, более десятка скверов. Теперь таких же ответственных лиц определят и в районных центрах, где приведут в порядок имеющиеся в населенных пунктах скверы и парки.
«Отдельное внимание нужно уделить озеленению, следить за тем, как приживутся саженцы деревьев. Не стоит ограничиваться одними карагачами, работайте в контакте с питомниками лесхозов, высаживайте деревья с учетом природно-климатических условий каждого района. Впереди Наурыз мейрамы, мы должны встретить праздник в чистой и ухоженной обстановке», - отметил глава региона Бердибек Сапарбаев.
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