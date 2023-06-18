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    13:46, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С внедрением системы ОСМС стали доступнее КТ и МРТ для жителей Карагандинской области. В минувшем году пациенты прошли бесплатно дорогостоящие исследования 123,5 тыс. раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    До внедрения системы медстрахования бесплатные направления на КТ и МРТ выдавались в ограниченном количестве, и только для социально незащищенных категорий.

    Для сравнения: в первом квартале прошлого года в карагандинской многопрофильной больнице № 1 эти исследования прошли 974 пациента. За аналогичный период 2020 года их количество едва достигало 200 человек. Всего за 2022 год в многопрофильной больнице КТ и МРТ прошли около 2 тысяч застрахованных пациентов. Врачи связывают рост количества исследований с увеличением доступности медуслуг.

    «Здесь хотелось бы напомнить, что любые исследования проводятся по показаниям, а не по желанию или требованию пациента. Есть ли необходимость проводить именно КТ/МРТ, определяет врач согласно утвержденным стандартам и протоколам диагностики и лечения», – сказала заместитель директора поликлиники МБ № 1 Караганды Радмила Габдракипова.


    Теги:
    Карагандинская область Здравоохранение
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