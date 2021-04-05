Более 120 тысяч человек планируют сдать ЕНТ в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 120 тысяч выпускников планируют сдать Единое национальное тестирование в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, Единое национальное тестирование в этом году будет проводиться в электронном формате.

«Министерство образования и науки РК продолжает работу по совершенствованию всех процедур, в том числе процедур цифровизации, которые обеспечивает объективность, справедливость проведения для всех участников образовательного процесса. В этом году планируется, что ЕНТ будут сдавать более 120 тысяч выпускников и других участников. Будут они сдавать ЕНТ на базе 51 пункта сдачи Единого национального тестирования», - сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова в ходе брифинга в СЦК.

«С 2004 года Единое национальное тестирование сдается выпускниками школ и другой молодежи для поступления в высшие учебные заведения. Как вам известно, в первое время ЕНТ совмещало в себе две функции: это завершение средней школы и получение аттестата, и одновременно были вступительные экзамены для участия в конкурсе на государственные гранты в высшие учебные заведения. В настоящее время это только механизм для поступления в высшие учебные заведения», - напомнила Ш. Каринова.

Ранее сообщалось , что с 10 марта по 10 апреля ЕНТ проводится на платной основе. В нем претенденты могут принять участие один раз, а с 15 апреля по 30 июня ЕНТ будут проводиться бесплатно.







