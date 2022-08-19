19 Августа 2022 15:13

Более 120 тыс. учителей необходимо подготовить в Казахстане в ближайшие годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости усиления модели педагогического образования в педвузах страны заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на базе 50 вузов ведется подготовка педагогических кадров. За последние два года в стране родились около 1 млн детей. Согласно прогнозам, эта демографическая тенденция продолжится вплоть до 2026 года. Даст бог, продолжится и в дальнейшем. В результате в числе первых давление испытывают дошкольные организации. Будет большое давление и с точки зрения инфраструктуры. До 2025 года планируется построить 1 тыс. школ. Для перевода трехсменных школ в полноценные односменные школы необходимо не менее 3 тыс. школ», - сказал Саясат Нурбек на августовской конференции.

Исходя из этого, по его словам, в ближайшее время стране необходимо будет подготовить более 120 тыс. учителей.

«Поэтому вузам необходимо проработать, усилить модель педагогического образования, в частности пяти основным педагогическим вузам. Совершенствование педагогической науки, педагогического образования станет для нас стратегическим направлением», - заверил министр.