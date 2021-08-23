+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 21 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 120 тыс правонарушений допустили жители Павлодарской области с начала года

23 Августа 2021 04:08
Поделиться:
Более 120 тыс правонарушений допустили жители Павлодарской области с начала года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года более 122 300 различных административных правонарушений допущено жителями Павлодарской области, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Новости по теме
Около 140 кг рыбы изъяли у браконьеров в Мангистауской области
Двухэтажный дом загорелся в Капшагае За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд Сколько казахов проживает в Узбекистане

Жители региона оштрафованы более чем на один миллиард тенге.

По данным нарушениям 9121 житель области получил предупреждение, на 963 наложены административные аресты, свыше 69 356 человек оштрафованы.

«5693 нарушителя – это любители крепких напитков, или они находились в пьяном виде в общественных местах, – рассказал начальник управления административной полиции департамента полиции области Нуржан Танатаров. – 5064 человека нарушили правила благоустройства.

Предпочитающих шуметь и слушать громкую музыку после 23:00 также немало – 2782 человека».

Еще 400 граждан наказаны за курение в неустановленных местах, 2715 за нарушение правил содержания собак и кошек и 2062 за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Около 140 кг рыбы изъяли у браконьеров в Мангистауской области
Двухэтажный дом загорелся в Капшагае
За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
2 Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
3 Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
4 Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
5 Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
6 Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
Читайте также
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив