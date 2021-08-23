Более 120 тыс правонарушений допустили жители Павлодарской области с начала года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года более 122 300 различных административных правонарушений допущено жителями Павлодарской области, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Жители региона оштрафованы более чем на один миллиард тенге.

По данным нарушениям 9121 житель области получил предупреждение, на 963 наложены административные аресты, свыше 69 356 человек оштрафованы.

«5693 нарушителя – это любители крепких напитков, или они находились в пьяном виде в общественных местах, – рассказал начальник управления административной полиции департамента полиции области Нуржан Танатаров. – 5064 человека нарушили правила благоустройства.

Предпочитающих шуметь и слушать громкую музыку после 23:00 также немало – 2782 человека».

Еще 400 граждан наказаны за курение в неустановленных местах, 2715 за нарушение правил содержания собак и кошек и 2062 за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений.