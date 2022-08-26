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Более 120 тыс. документов принято в рамках госзаказа колледжами РК
26 Августа 2022 16:55

Более 120 тыс. документов принято в рамках госзаказа колледжами РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На поступление в колледжи принято более 180 тыс. документов. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Алтай Рахимберлин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 25 июня по 25 августа в организации технического и профессионального образования страны, то есть в колледжи, осуществлялся прием документов. На сегодня принято более 180 тыс. документов, из них более 120 тыс. документов на основе государственного образовательного заказа», - сказал Алтай Рахимберлин.

Спикер напомнил, что в колледжах отменены вступительные экзамены.

«Только по периодическим медицинским специальностям и творческим специальностям абитуриенты сдают спецэкзамены. На рабочие специальности абитуриенты принимаются по итогам собеседования, а также на специальности третьего звена, прикладного бакалавра абитуриенты принимаются на основе среднего балла аттестата», - добавил Алтай Рахимберлин.


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