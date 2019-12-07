+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 120 тыс. человек занято в малом и среднем бизнесе в Атырауской области

7 Декабря 2019 16:24
Поделиться:
Более 120 тыс. человек занято в малом и среднем бизнесе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 128 тыс. человек занято в малом и среднем бизнесе в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Нурлан Нигматулин: Бизнесу нужны независимые экспертные оценки
Биржан Нурымбетов встретился с участником программы «Еңбек» в Костанайской области Как с помощью госпрограмм жанааркинские предприниматели развивают свой бизнес Информсистему «Промышленность» создает Палата предпринимателей Карагандинской области

«Объем произведенной малым и средним бизнесом продукции с начала года составил 1 трлн 362,3 млрд тенге. В 2019 году на государственные и региональные программы выделено 5 млрд 846,5 млн тенге, из них 3 млрд 387,8 млн – из местного бюджета. В 2019 году на госпрограмму «Дорожная карта бизнеса - 2020» выделено 2 млрд 249,5 млн тенге. К настоящему дню поддержано 282 проекта с созданием 705 рабочих мест», - сообщил руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айкын Елеусизов.

Проинформировав, что за период реализации программы с 2010 года в регионе поддержаны проекты 1 546 предпринимателей на общую сумму 115,5 млрд тенге. Ими произведено продукции на 203,1 млрд тенге, уплачено более 39,6 млрд тенге налогов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив