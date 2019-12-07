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Более 120 тыс. человек занято в малом и среднем бизнесе в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 128 тыс. человек занято в малом и среднем бизнесе в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Объем произведенной малым и средним бизнесом продукции с начала года составил 1 трлн 362,3 млрд тенге. В 2019 году на государственные и региональные программы выделено 5 млрд 846,5 млн тенге, из них 3 млрд 387,8 млн – из местного бюджета. В 2019 году на госпрограмму «Дорожная карта бизнеса - 2020» выделено 2 млрд 249,5 млн тенге. К настоящему дню поддержано 282 проекта с созданием 705 рабочих мест», - сообщил руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айкын Елеусизов.
Проинформировав, что за период реализации программы с 2010 года в регионе поддержаны проекты 1 546 предпринимателей на общую сумму 115,5 млрд тенге. Ими произведено продукции на 203,1 млрд тенге, уплачено более 39,6 млрд тенге налогов.
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